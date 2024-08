Diese Post-Summer Detox ist der Neustart, den Ihre Haut für den Herbst braucht

Auch wenn der Sommer technisch gesehen bis Ende September dauert, seien wir ehrlich, alle verabschieden sich inoffiziell von der Saison nach dem Labor Day. Ganz oben auf der To-Do-Liste für die Herbstvorbereitung? Schenken Sie unserer Haut nach der sommerlichen Genusssaison die dringend benötigte Liebe. Bedenken Sie: häufige Ausfälle in Schwimmbäder mit Chlor, drei Monate alles pink und vielleicht sogar zu viel Sonnenbaden. Obwohl wir in gutem Glauben sind aufgetragene Sonnencreme den ganzen Sommer, Dinge wie verstopfte Poren, trockene Haut, Sonnenschäden und rissige Lippen sind oft bis Ende August ein Problem. Zum Glück brauchen Sie nur ein paar Änderungen an Ihrer aktuellen Hautpflegeroutine für den Sommer, um Ihren Teint wiederherzustellen. Brauchen Sie eine kleine Anleitung? Lesen Sie weiter für Tipps, wie Sie Ihre Haut nach dem Sommer reinigen können.

Tiefenreine Poren

Nach Monaten mit heißem, feuchtem Wetter haben Sie wahrscheinlich bemerkt, dass sich Schweiß, Schmutz und Öl auf der Oberfläche Ihrer Haut angesammelt haben. Ihr Schweiß, gemischt mit Make-up und Umweltverschmutzung, kann Ihr Gesicht belasten und verstopfte Poren verursachen. Um das Erscheinungsbild der Poren zu verbessern und Unreinheiten vorzubeugen, reinigen Sie Ihr Gesicht mit einer reinigenden Maske. Einer unserer Favoriten ist Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, die mit Amazonian White Clay formuliert ist, um die Haut zu reinigen, Unreinheiten zu entfernen, die Talgproduktion zu reduzieren und die Poren sichtbar zu verfeinern.

Befeuchten, befeuchten, befeuchten

Im Ernst, wir meinen es ernst. Wir sprechen von Nachtcremes, Tagescremes, SPF-Cremes, Ölen, Körpercremes ... je mehr, desto besser. Chlor, Salzwasser und UV-Strahlen können Ihre Haut austrocknen, also scheuen Sie sich nicht, eine Feuchtigkeitscreme aufzutragen. CeraVe Moisturizing Cream hat eine reichhaltige, aber nicht fettende Textur und ist mit nützlichen Inhaltsstoffen wie feuchtigkeitsspendender Hyaluronsäure und Ceramiden angereichert, um die Reparatur und Erhaltung der natürlichen Barriere der Haut zu unterstützen. Es kann auch im Gesicht und am Körper verwendet werden.

Behebung vorhandener Sonnenschäden

Sobald Ihr sommerlicher Glanz zu verblassen beginnt, bemerken Sie möglicherweise einige Anzeichen von Sonnenschäden – denken Sie an neue Sommersprossen, dunkle Flecken oder einen ungleichmäßigen Hautton. Leider können Sie die durch UV-Strahlen verursachten Schäden nicht rückgängig machen (weshalb es so wichtig ist, täglich Sonnencreme aufzutragen), aber Sie können mit einem Vitamin-C-Serum wie La Roche dazu beitragen, die sichtbaren Anzeichen von Sonnenschäden auf der Hautoberfläche zu minimieren. -Posay Gesichtsserum mit 10 % reinem Vitamin C. Es gleicht den Hautton und die Hautstruktur aus und hinterlässt sie glatt und mit Feuchtigkeit versorgt.

Verwenden Sie Antioxidantien und Sonnenschutzmittel

Sonnenschäden können das ganze Jahr über auftreten, sogar im Herbst und Winter, also lassen Sie Sonnencreme nicht aus. Schauen Sie sich La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 für maximalen Schutz an und ist für alle Hauttypen geeignet, auch für empfindliche. Für zusätzlichen Schutz vor Umwelteinflüssen und zur Minimierung der sichtbaren Zeichen der Hautalterung kombinieren Sie Ihren Sonnenschutz mit einem Antioxidans-reichen Serum wie SkinCeuticals CE Ferulic.

Peele deine Haut

Ein Peeling ist immer wichtig, aber besonders notwendig, wenn Sie versuchen, Ihre Haut nach einer langen, schweißtreibenden Saison wiederherzustellen. Einer unserer Favoriten sind die Hauterneuerungspads von ZO Skin Health. Es ist ein chemisches Peeling, das abgestorbene Hautzellen von der Hautoberfläche entfernt, überschüssiges Öl reduziert und gleichzeitig die Haut beruhigt und beruhigt. Probieren Sie für den Körper Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. Dieses angenehme Körperpeeling entfernt effektiv abgestorbene Hautschüppchen von der Hautoberfläche, ohne sie auszutrocknen. Mit Peeling-Partikeln aus Aprikosenkernen und Weichmachern wird die Haut weich und glatt.

Sich verwöhnen lassen

Bekämpfen Sie trockene Lippen, indem Sie ein Peeling-Lippenpeeling in Ihre Routine integrieren, um trockene, schuppige Haut auf Ihren Lippen loszuwerden und sie für weitere Feuchtigkeitsversorgung vorzubereiten. Geben Sie Ihren Lippen nach dem Peeling die Feuchtigkeit, die sie brauchen, mit einem pflegenden Lippenbalsam, Stift, Farbe (was auch immer Sie bevorzugen), die Inhaltsstoffe wie Vitamin E, Öle oder Aloe Vera enthält. Probieren Sie zum Beispiel den Lippenbalsam Nourishing Absolue Precious Cells von Lancôme, der mit Vitamin E, Akazienhonig, Bienenwachs und Hagebuttenkernöl formuliert ist, um das Erscheinungsbild von feinen Linien und Fältchen um die Lippen herum zu reduzieren und sie glatt, hydratisiert und prall zu hinterlassen.