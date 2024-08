170 Sterntattoos (und ihre Bedeutung): 19 Typen

Sterne gehören zu den ältesten Symbolen vieler Kulturen, Religionen und Glaubenssysteme in unserer Welt und machen dieses Bild zu einem der mächtigsten der Welt. Diese Bedeutungen können auch persönlich sein: Zum Beispiel möchten Sie vielleicht ein Sterntattoo bekommen, um ein bestimmtes Ziel zu symbolisieren, das Sie erreichen möchten oder etwas, das Sie erreicht haben.

Sterne werden oft mit anderen Bildern und Symbolen kombiniert, um die Bedeutung eines einzelnen Tattoos zu verstärken und ein komplexeres und interessanteres Design zu schaffen. Sterntattoos können auch in einem Stil gezeichnet werden, der eine bestimmte Kultur repräsentiert, indem das Bild auf eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Kultur bezogen wird. Egal für welches Star Tattoo-Design Sie sich entscheiden, Sie können sicher sein, dass es besonders und einzigartig sein wird!

Geschichte der Sterntattoos

Sterntattoos haben eine alte und interessante Geschichte, die sich über viele Kulturen und Epochen erstreckt. In verschiedenen Kulturen symbolisiert der Stern unterschiedliche Konzepte wie Führung, Schutz, spirituelle Erleuchtung, Weisheit und sogar Glück. Hier sind einige interessante Fakten über die Geschichte der Tattoos des Stars:

Antikes Ägypten: Der Stern war ein Symbol für Göttlichkeit und spirituelle Erleuchtung. Die Ägypter nutzten den Stern als Symbol des Schutzes vor dem Bösen und als Erinnerung an den spirituellen Weg. Antike Griechen und Römer: Der Stern wurde mit Göttern und Helden in Verbindung gebracht. Beispielsweise war der fünfzackige Stern oder Pentagramm ein Symbol der Göttin Athene. China: In der chinesischen Kultur wurde der Stern mit Schicksal und Glück in Verbindung gebracht. Sterntattoos erfreuen sich bei Menschen, die an Astrologie glauben, großer Beliebtheit. Sterntattoos in der modernen Kultur: Mit dem Aufkommen von Tätowierungen in der westlichen Kultur ist der Stern zu einem beliebten Motiv geworden. Es wird oft mit Träumen, Hoffnungen und Wünschen in Verbindung gebracht. Diese Tattoos können je nach Design und Kontext unterschiedliche Stile und Bedeutungen haben.

Sterntattoos können in verschiedenen Stilen ausgeführt werden, von einfach und minimalistisch bis hin zu komplex und farbenfroh. Sie können für verschiedene Menschen unterschiedliche Bedeutungen haben und ihre Überzeugungen, Träume und ihren Lebensweg widerspiegeln.

Die Bedeutung des Sterntattoos

Im Allgemeinen haben die meisten der beliebtesten Sterndesigns die folgenden Bedeutungen:

Verlangen

Leistung

Erfolg

Viel Glück

Gleichgewicht

Individualität

Brustkrebs überleben

Mitglied der Marine oder Küstenwache

Videospiel-Enthusiast

Religiöser Wandel / Glaube

Variationen von Sternzeichnungen

1. Kleines Sterntattoo

Ein kleines Sterntattoo kann viel Sinn machen – schließlich ist der Stern eines der wichtigsten Symbole der Kulturen und Religionen der Welt! Das Hinzufügen von funkelnden Effekten kann Ihre extravagante Persönlichkeit zeigen oder zeigen, dass Sie in Ihrem Leben etwas Wichtiges oder Sinnvolles getan haben.

2. Tattoo einer Sternschnuppe oder eines Kometen.

Sternschnuppen oder Kometen, um es richtig zu stellen, sind oft Glückssymbole. Aus diesem Grund kann ein Star-Tattoo-Design ein Zeichen für Ihr Glück sein.

3. Tattoo Philippine Sonne und Sterne (drei Sterne und eine Sonne).

Dieses Bild, das auf der Flagge der Philippinen erscheint, ist ein Tattoo, das bei Menschen philippinischer Abstammung oder Erbe beliebt ist ... In diesem Bild hat die Sonne acht Strahlen, von denen jeder eine Provinz auf den Philippinen darstellt und jeder der drei Sterne eine der drei großen Inselgruppen auf den Philippinen darstellt.

4. Tattoo in Form eines keltischen Sterns.

Celtic Star Tattoos sind wie Tribal Star Tattoos eine Mischung aus zwei klassischen Tattoo-Elementen - Stars und Celtic Style - in einem großen Design. Mit einem keltisch inspirierten Sterntattoo können Sie Ihr Erbe darstellen oder die Bedeutung von Verbundenheit und Unendlichkeit mit einem speziellen keltisch inspirierten Gewebe hervorheben.

5. Rotes und schwarzes Seestern Tattoo.

Eines der häufigsten Farbstern-Tattoos ist das mit roter und schwarzer Stern , die bei der US Navy und der Küstenwache sehr beliebt ist. Dieses besondere Sternendesign kombiniert die fünfzackige Sternform der US-Flagge mit den abwechselnd schwarzen und roten Farben des auf Seekarten zu findenden Kompasses. Dieses Sterntattoo symbolisiert auch die Heimkehr des vermissten Matrosen.

6. Tätowierung rosa Stern.

Das Pink Star Tattoo symbolisiert oft den Kampf einer Person mit Brustkrebs und ist eine großartige Alternative zum traditionellen Pink Ribbon Tattoo. Natürlich wird der rosa Stern, wenn er mit Schwarz im Stil eines Seestern-Tattoos abgewechselt wird, fast zum "Punkrock" oder "alternativen" Symbol des Kampfes gegen Brustkrebs, was dem Sterntattoo eine einzigartige Note verleiht. Entwurf.

7. Tattoo mit einem lila Stern.

Ein lila Sterntattoo ist eine Möglichkeit, Ihre Persönlichkeit durch die Farbe und die natürliche Symbolik des Sterns darzustellen. Lila ist eine Kombination aus der wilden Energie von Rot und der ruhigen Stabilität von Blau; Somit steht Lila für ein Gleichgewicht von Elementen und Emotionen. Dies mag nicht der natürliche Zustand der meisten Menschen sein, aber der Stern verkörpert in erster Linie Wünsche und Bestrebungen. Aus diesem Grund macht die kombinierte Symbolik des Gleichgewichts von Lila und des natürlichen Verlangens des Sterns dieses Design zum perfekten Tattoo für diejenigen, die Ruhe und Ausgeglichenheit suchen.

8. Tattoo-Stars und Zebras.

In der Tiersymbolik verkörpert Zebra Gleichgewicht, Individualität und Freiheit. Seine Narben ermöglichen es ihm, sich im hohen Gras der afrikanischen Ebenen zu verstecken, sich vor Raubtieren zu verstecken und dem Tier Schutz zu bieten. Wer die kraftvolle Symbolik dieses Tieres mit der ebenso starken Symbolik des Sterns kombinieren möchte, kann dies auf verschiedene Weise tun.

9. Schmetterlings- und Sterntätowierung

Schmetterlinge werden oft als Symbole der Wiedergeburt angesehen; Daher kann die Verbindung dieser sich verwandelnden Insekten mit den Sternen ein einzigartiges Bild schaffen, das sowohl die Wiedergeburt als auch die Verfolgung bestimmter Ziele symbolisiert, die durch die Sterne repräsentiert werden.

10. Tattoos von Sternen und Wolken.

Wolken symbolisieren verschiedene Dinge. в anders Kulturen und Mythologien. Zum Beispiel waren Wolken in der griechischen und römischen Mythologie die Heimat der Götter, und viele Menschen glauben heute, dass Wolken Versagen oder drohende Gefahr symbolisieren. Abhängig davon, was die Wolken darstellen sollen, haben Ihre Stern- und Wolkentattoos jedoch eine von vielen verschiedenen Bedeutungen. Zum Beispiel zeigt eine Zeichnung, die Sterne an einem Himmel voller Gewitterwolken zeigt, dass Sie schwierige Zeiten durchgemacht haben, um Ihre Ziele zu erreichen. Ein anderes Design, das leuchtend gelbe Sterne in einem weißen Wolkenfeld zeigt, würde bedeuten, dass diejenigen, die Sie verloren haben, in einer besseren Welt sind.

11. Tattoo-Blume und Stern.

Blumen können Wachstum und Entwicklung symbolisieren; Deshalb ist die Integration dieses Bildes in ein Star-Tattoo-Design eine großartige Möglichkeit, eine Bedeutungsebene hinzuzufügen. Sterne werden oft verwendet, um Ziele und Bestrebungen darzustellen, daher kann die Kombination der beiden das persönliche Wachstum widerspiegeln, das Sie in Richtung Ihrer Ziele erreicht haben. Zum Beispiel, Lilien stehen für Fruchtbarkeit in den alten griechischen und ägyptischen Kulturen ; Aus diesem Grund kann eine Lilie und ein Stern eine Frau und ihr Kind darstellen.

12. Schädel- und Sterntätowierung

Dieses Tattoo kann die Überwindung des Todes oder die Überwindung eines Traumas symbolisieren, da der Schädel oft den Tod symbolisiert und der Stern die Erfüllung einer schwierigen Aufgabe symbolisiert. Eine andere Zeichnung könnte die berühmte Piratenflagge zeigen, die im nautischen Stil einen Totenkopf auf einem Stern darstellt: Sie kann die Dualität der Kräfte offenbaren, die unser Leben bestimmen: der Wunsch nach Freiheit oder die Erfüllung dessen, was von uns erwartet wird.

13. Feen- und Sterntätowierung

Dieses Sterntattoo kann ziemlich feminin sein und zeigt oft die Fantasie oder den Wunsch des Trägers nach einer besseren Realität. Eine mögliche Feen- und Sternzeichnung könnte eine Fee darstellen, die auf einer Mondsichel mit funkelnden Sternen vor ihr sitzt: Die Tatsache, dass sich die Fee nach etwas mehr sehnt, war auf ihrem gesenkten Gesicht zu sehen, und die Sterne würden seinen Traum von der Zukunft symbolisieren . Ein weiteres fantastischeres Tattoo-Design ist eine Fee, die zwischen den Sternen fliegt, um zu zeigen, dass Sie an sich selbst und an Ihren Fortschritt in Richtung Ihrer Ziele glauben.

14. Tattoo Herz und Stern

Ein Herz-Stern-Tattoo ist ein besonders lustiges, positives und entzückendes Statement an die Welt: Das Leben ist schön und man sieht das Beste in den Dingen und Menschen!

15. Tattoo mit einem Stern und Lisa.

Das Hinzufügen von Sternen zu einem Rebentattoo kann ihm Bedeutung und visuelles Interesse verleihen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einem Kletterpflanzendesign Sterne hinzuzufügen. Anstelle von Blättern oder Blüten können Sie beispielsweise Sterne an der Pflanze platzieren: Dies kann auf die erreichten Ziele hinweisen. Dieses Tattoo kann im Laufe der Jahre aktualisiert werden, um alle Ihre Fortschritte widerzuspiegeln!

16. Tattoo-Stern und Würfel.

Würfel können Wetten, Risiko und Glück symbolisieren. ... Ein Würfeltattoo neben einem Seestern mag ein typisches Motiv der maritimen Kultur sein: Viele Matrosen, Piraten und Marineoffiziere spielten Würfel und andere Glücksspiele, um sich auf langen Reisen die Zeit zu vertreiben.

17. Kreuz- und Sterntätowierung

Ein Kreuz- und Sterntattoo zu bekommen kann eine großartige Möglichkeit sein, sich an einen geliebten Menschen zu erinnern, den Sie verloren haben, und Ihren Glauben zu zeigen, dass Sie eines Tages wieder vereint sein werden (wie das christliche Bild des Kreuzes). Eine Möglichkeit, dieses Tattoo zu personalisieren, besteht darin, die Initialen oder das Geburtsdatum jeder Person innerhalb oder um den Stern hinzuzufügen oder eine Nachricht wie "Ruhe in Frieden" unter das Kreuz zu setzen.

18. Tattoo Davidstern

Davidstern - ein wichtiges Symbol des Judentums. Im nationalsozialistischen Deutschland mussten Juden dieses auf ihre Kleidung genähte Symbol tragen, damit sie jederzeit identifiziert werden konnten. Dies ist das perfekte Tattoo für alle, die ihren jüdischen Glauben präsentieren möchten. Es kann leicht personalisiert werden, um Ihren persönlichen Glauben und den Inhalt Ihrer Überzeugungen zu präsentieren. Zum Beispiel könnte ein einzigartiges Davidstern-Tattoo-Design ein hebräischer Buchstabe oder ein kurzes Wort in einem Stern sein. Es kann ein Wort oder eine Idee sein, die Ihnen wichtig ist, oder die Initialen einer Person, die Sie verloren haben.

19. Tattoo Flammender Stern

Feuer kann auf Aggression, Wut, Verlangen, Transformation und Veränderung sowie auf den Wunsch hinweisen, Ihre Ziele um jeden Preis zu erreichen. Die Kombination von Sternen und Flammen in einem Tattoo-Design kann zeigen, dass Sie Ihren eigenen Erfolg erreicht haben oder dass Sie durch die Flamme des Lebens gegangen sind und noch stärker sind als zuvor.