29 Barcode-Tattoos (und was sie bedeuten)

Ein Strichcode ist ein Kontrollsystem, das von einem optischen Scanner gesteuert wird, der eine Reihe von vertikalen Linien auf einem Etikett lesen kann. Das System wurde erstmals in den 1950er Jahren eingesetzt und mit dem Ziel erfunden, die Produktionseffizienz zu steigern.

Die Bedeutung eines Barcode-Tattoos

Vor einigen Jahren kam das Tätowieren mit Barcodes in Mode. Viele wurden von dieser beliebten Sucht verführt. Zuerst war es ein Identitätssymbol, für viele aber auch eine Art Protest gegen Konsum, eine scharfe Kritik an der Konsumgesellschaft, in der wir leben, wo wir alle sind, kommerzielle Produkte und in der alles seinen Preis hat. Andere glauben einfach, dass dies ein Akt der Rebellion und Gesetzlosigkeit gegen die Gesellschaft ist, in der wir jetzt leben.

In der 2000er Hit-TV-Serie "Dark Angel" von James Cameron bekam die Protagonistin ein Strichcode-Tattoo auf ihrem Hinterkopf, weil sie ein genetisches "Produkt" war, das geschaffen wurde, um ein Soldat zu sein. Dies trug damals zum Wachstum dieser Art von Tätowierungen bei.

Das fragliche Symbol ist sehr einfach. Es ist eine Reihe von vertikalen parallelen Linien unterschiedlicher Größe und Entfernung. Unten befinden sich Zahlen und / oder Buchstaben. Normalerweise verwenden wir diesen Raum, um Gegenstände zu platzieren, die etwas Wichtiges im Leben einer tätowierten Person darstellen.

Technologische Entwicklung

Obwohl Barcode-Tattoos weiterhin gefragt sind, sind QR-Code-Tattoos heutzutage am beliebtesten. Es ist eine neue Art, Dinge mit einer bestimmten Anwendung auf mobilen Geräten aufzuzeichnen oder zu identifizieren.

Popularität von Barcode-Tattoos

Barcode-Tattoos sind eine einzigartige und äußerst beliebte Art von Tätowierung, die in den letzten Jahren die Fantasie der Menschen beflügelt hat. Dieser Tätowierungsstil hat eine symbolische Bedeutung und kann je nach Kontext und persönlichen Vorlieben des Trägers unterschiedliche Interpretationen haben. Hier sind einige der Gründe, warum Barcode-Tattoos so beliebt geworden sind:

Einzigartigkeit und Stil: Barcode-Tattoos sind ein stilvolles und modernes Design, das für jeden Einzelnen einzigartig sein kann. Diese Art von Tätowierung kann in verschiedenen Stilen und Variationen ausgeführt werden, was sie bei Tattoo-Liebhabern beliebt macht. Symbolik und Bedeutung: Barcodes werden häufig mit der Konsumgesellschaft und Massenproduktion in Verbindung gebracht, was eine Kritik der Konsumkultur widerspiegeln oder ein Symbol der Individualität in der Massengesellschaft sein kann. Dies kann eine Möglichkeit sein, Ihre Einzigartigkeit und Unabhängigkeit auszudrücken. Persönliche Geschichten und Erinnerungen: Für manche Menschen kann ein Barcode-Tattoo eine Möglichkeit sein, an wichtige Daten, Namen oder Ereignisse in ihrem Leben zu erinnern, indem sie diese mit Konsumgütern in Verbindung bringen. Dies kann eine Möglichkeit sein, die Erinnerung an eine Person oder ein Ereignis zu würdigen. Verspieltheit und Humor: Manche Menschen entscheiden sich für ein Barcode-Tattoo, um ihre Originalität und ihren Sinn für Humor hervorzuheben. Dieser Tätowierungsstil kann abstrakt und geheimnisvoll sein, was Aufmerksamkeit erregt und Interesse weckt. Technische Version: Barcode-Tattoos erfordern eine hervorragende handwerkliche und technische Ausführung, um einen realistischen Effekt zu erzielen. Dies kann eine Herausforderung für Tätowierer und attraktiv für Menschen sein, die Wert auf Handwerkskunst und Professionalität legen.

Barcode-Tattoos können für verschiedene Menschen unterschiedliche Bedeutungen und Interpretationen haben und erfreuen sich aufgrund ihrer Einzigartigkeit und symbolischen Bedeutung immer größerer Beliebtheit.

Tattoo-Ideen

Diese Tattoos sind einfach: Zeichnen Sie einfach klare Linien, normalerweise schwarz, um sie zu bilden. Einige Leute können jedoch einige Details wie eine kleine Farbe oder kleine Zahlen (Sterne, Herzen ...), sogar negative, im Code selbst hinzufügen. Es ist nicht notwendig, eine großartige Technik zu haben, um dieses Muster zu erzielen - aber es ist wichtig, dass die Linien nicht zu nah beieinander liegen, da das Tattoo mit der Zeit sein ursprüngliches Design verlieren kann.

Wenn es um die am häufigsten verwendeten Körperteile geht, überrascht es nicht, dass der Nacken am beliebtesten ist, aber auch die Handgelenke sind stark gefragt.