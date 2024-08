36 Tattoos der Gerechtigkeit und die Göttin der Gerechtigkeit (und ihre Bedeutungen)

Ein Symbol der Gerechtigkeit kann eine einzelne Waage sein, eine Frau, die ein Schwert hält, die Augen verbunden hat und / oder eine Waage trägt. Jedes Element, das ein Symbol der Gerechtigkeit darstellt, hat seinen eigenen Farbton und seine eigene Bedeutung. Werfen wir einen Blick darauf, was jedes Symbol symbolisiert, damit Sie ein Tattoo-Design finden können, das Ihre rechtschaffene Persönlichkeit definiert.

Waage präsentiert das Gleichgewicht in seinen verschiedenen Interpretationen – man könnte sogar sagen in verschiedenen Aspekten des Lebens – als etwas Richtiges. Es kann emotionales, berufliches oder körperliches Gleichgewicht sein. Seine Funktion besteht darin, die Gleichheit zwischen den beiden Elementen herzustellen und den Konflikt zwischen den Parteien zu beenden. Wenn Sie also an ein Scale-Tattoo denken, wissen Sie, dass Ihr Tattoo Ihnen sagt, dass Sie versuchen, das Gleichgewicht in Ihrem Leben zu halten.

Eine Frau mit verbundenen Augen, die normalerweise eine Tunika trägt, ist ein Symbol für blinde Gerechtigkeit. Vergessen wir nicht, dass sie normalerweise in einer Hand ein Gleichgewicht hält, das das Gleichgewicht symbolisiert, und in der anderen - ein Schwert, um ihre Strafe zu erfüllen und das verlorene Gleichgewicht wiederherzustellen. Dieses Bild ist ein Porträt der Göttin Themis, der Göttin der Gerechtigkeit. Diejenigen, die diese Tattoos tragen, gelten als unparteiische Entscheidungsträger.

Eine Augenbinde, die die Augen bedeckt, bedeutet, dass die Gerechtigkeit blind ist, aber die Augenbinde ist nicht immer vorhanden, und in diesem Fall bedeutet dies, dass die Gerechtigkeit nicht so blind ist, wie man meinen könnte.

Das Schwert ist auch ein Symbol der Gerechtigkeit. Einige Bilder zeigen ein umgekehrtes Schwert, andere einen Löwen, was bedeutet, dass Gerechtigkeit mit Stärke kommt.

Wir können das „Auge der Gerechtigkeit“ auch als Symbol der Gerechtigkeit betrachten. Menschen, die diese Zeichnung auf ihren Körper tätowiert tragen, vermitteln die Botschaft des allsehenden Auges, des wachsamen Auges, das den Menschen Ruhe und Frieden verschafft.

Diese Tattoos werden immer innovativer und immer mehr Menschen bekommen sie auf ihren Körper. Die Skala sieht am oberen Rücken schön aus, da das Design gut hineinpasst, aber Sie können sich auch für die Brust oder das Handgelenk entscheiden. Auf der anderen Seite kann das Bild der Göttin Themis an einer ausgedehnteren Stelle platziert werden, zum Beispiel auf Schulter, Brust oder Rücken.

Warum sind Gerechtigkeits- und Gerechtigkeitsgöttin-Tattoos beliebt?

Tätowierungen mit dem Thema Gerechtigkeit und der Göttin der Gerechtigkeit sind aufgrund der tiefen symbolischen Bedeutung, die sie haben, sowie der damit verbundenen historischen und kulturellen Assoziationen beliebt.

Symbolik der Gerechtigkeit: Der Gerechtigkeitsgedanke ist in vielen Gesellschaften einer der Grundwerte. Eine Tätowierung mit Schuppen oder anderen Gerechtigkeitssymbolen kann eine Möglichkeit sein, Ihren Glauben an Gerechtigkeit sowie den Wunsch danach in Ihrem Leben auszudrücken. Assoziationen mit Recht und Gerechtigkeit: In Bildern der Göttin der Gerechtigkeit, wie zum Beispiel Justice, können Tätowierungen Respekt vor dem Gesetz, Einhaltung von Regeln und den Glauben an die Notwendigkeit, rechtliche Normen einzuhalten, symbolisieren. Historische Bedeutung: Prächtige Bilder der Göttin der Gerechtigkeit wie Maya, Themis oder Astraea haben tiefe Wurzeln in der Geschichte und Kultur vieler Völker. Tätowierungen mit ihren Bildern können eine Möglichkeit sein, Respekt vor dem historischen Erbe und den kulturellen Traditionen zu zeigen. Ästhetik und Stil: Bilder der Gerechtigkeit und der Göttin der Gerechtigkeit können in schönen und ästhetisch ansprechenden Formen dargestellt werden, was sie bei Liebhabern von Tätowierungen als Kunstwerke beliebt macht. Persönliche Werte und Überzeugungen: Für viele Menschen können Gerechtigkeitstattoos eine Möglichkeit sein, ihre persönlichen Überzeugungen, ihren Glauben an Wahrheit und Ehrlichkeit und ihren Wunsch nach Gerechtigkeit in der Welt auszudrücken.

Daher sind Tätowierungen, die der Gerechtigkeit und der Göttin der Gerechtigkeit gewidmet sind, aufgrund ihrer tiefen symbolischen Bedeutung, Schönheit und Fähigkeit, persönliche Überzeugungen und Werte auszudrücken, beliebt.